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La NASA entró oficialmente en cuenta regresiva desde el lunes. (Foto: AFP)
La NASA entró oficialmente en cuenta regresiva desde el lunes. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

A un día del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la NASA tiene todo listo para el despegue de su misión más ambiciosa en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

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