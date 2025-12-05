Tomar una pausa de las redes sociales por una semana podría mejorar tu salud mental

Aunque se hable mucho del impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, no existe un consenso sobre sus consecuencias. Un estudio reciente, no obstante, arroja nuevas luces sobre los beneficios de pausar su uso durante una semana, como la reducción de los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio en adultos jóvenes.

La investigación, publicada en la revista JAMA Network Open, hizo seguimiento a 295 voluntarios de entre 18 y 24 años que decidieron pasar siete días de las aplicaciones sociales.

Las instrucciones fueron claras: evitar su uso en la medida de lo posible. En promedio, el grupo redujo su tiempo de conexión, de poco menos de dos horas, a media hora diaria.

Tanto antes como después de la prueba, los investigadores aplicaron encuestas que medían depresión, ansiedad, insomnio, soledad y una serie de comportamientos problemáticos en redes sociales.

Los resultados

¿Qué se halló? Datos positivos, sin duda. Los síntomas de ansiedad disminuyeron un 16,1 %; los de depresión, un 24,8 %; y los de insomnio, un 14,5 %. Los beneficios se notaron más en sujetos con depresión más grave.

John Torous, profesor adjunto de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard y coautor del estudio, dijo a The New York Times que reducir las redes sociales “desde luego no sería tu primera línea ni tu único tratamiento”, pero que el estudio demuestra que podría ser útil como complemento.

“Si estás luchando contra un trastorno de salud mental y ya tienes tratamiento”, comentó, “probablemente valga la pena experimentar para ver si reducir las redes sociales te ayuda a sentirte mejor”.

Torous explicó al citado medio que su interés por indagar en este punto nació porque muchos de sus pacientes universitarios señalaban haberse beneficiado de las pausas digitales. Sin embargo, al buscar bibliografía encontró resultados “confusos” y “dispares”.

Un dato interesante fue que los beneficios para la salud mental parecían derivar de reducir conductas perjudiciales en redes, como el uso adictivo y la comparación social negativa, más que del simple tiempo frente a la pantalla. De hecho, algunos participantes pasaron más tiempo con el celular durante la semana de desintoxicación. Esto contradice la idea de que el tiempo excesivo en pantallas es el principal causante de problemas de salud mental, aunque es algo que debe interpretarse con reserva.

Tomar los datos con cautela

Los resultados no son definitivos. El propio Torous señaló que no deben interpretarse como recomendaciones de tratamiento. Los individuos estudiados presentaban pocos síntomas de mala salud mental, por lo que la magnitud de la mejora tampoco fue drástica. Además, existía una “tremenda heterogeneidad en las diferencias de respuesta” y no todos se beneficiaron.

De acuerdo con The New York Times, varios psicólogos consideran que el estudio tiene valor limitado debido a posibles sesgos. No se trató de un ensayo controlado aleatorio: participaron personas que decidieron voluntariamente tomarse un descanso, y es posible que anticiparan una mejoría.

Si constantemente se habla de los peligros de las redes para la salud, algunos expertos creen que las personas pueden estar más predispuestas a interiorizar ese mensaje.

Esta prueba, por tanto, no es concluyente, pero abre camino a futuras investigaciones.

No obstante, no se puede negar el aporte de los resultados obtenidos. Como señaló al medio estadounidense Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Psicológica Estadounidense, los hallazgos se suman a las pruebas existentes de que, en promedio, “la depresión, la ansiedad y la soledad suelen disminuir” en quienes abandonan las redes sociales durante un tiempo.

Las pausas digitales son “una solución sencilla y gratuita que parece conducir a una rápida mejoría”, a diferencia de la psicoterapia, que puede tardar semanas en surtir efecto, dijo Prinstein. “Se trata de una solución que empoderará a la mayoría de los padres y a los propios jóvenes. Usen mucho menos las redes sociales, y hay una posibilidad razonable de que empiecen a sentirse mucho mejor”.