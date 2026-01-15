La actriz Sophie Turner publicó una foto en la que aparece vestida como Lara Croft, dándonos un primer vistazo a la apariencia que tendrá en la anticipada serie que prepara Prime Video basada en la saga “Tomb Raider”.
La serie, anunciada en enero del 2023, viene de la mano de Phoebe Waller-Bridge, creadora de la aclamada serie “Fleabag” y buscará traer a la vida las aventuras de la famosa arqueóloga / cazadora de tesoros mientras explora ruinas de civilizaciones antiguas o explora junglas pobladas de dinosaurios.
Turner sigue los pasos de actrices como Angelina Jolie y Alicia Vikander en darle vida a Lara Croft, compartiendo el elenco con actores como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Bill Paterson, Jack Bannon, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie, Martin Bobb-Semple John Heffernan y August Wittgenstein.
La serie sigue la reciente fórmula exitosa de adaptar videojuegos a la pantalla chica que nos ha dado producciones como “The Last of Us” en HBO y “Fallout” en el propio Prime Video.
Por el momento todavía no se sabe la fecha de salida de la producción, pero se especula que podría salir a fines del 2026 o en el 2027.
La serie de “Tomb Raider” no es el único proyecto protagonizado por Lara Croft próximo a salir y Crystal Dynamics trae entre manos un nuevo juego titulado “Tomb Raider: Catalyst” a salir en 2027 y un ‘remaster’ de las primeras aventuras de la saga titulado “Tomb Raider: Legacy of Atlantis” para estrenarse este 2026.
