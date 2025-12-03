Toyota apuesta por los vehículos híbridos. Las firma japonesa ha anunciado que invertirá 912 millones de dólares en cinco plantas de fabricación en Estados Unidos dedicadas a la producción de este tipo de vehículos.

La finalidad es satisfacer la creciente demanda de estos vehículos en el país, señala Toyota Motor North America, Inc.

En ese sentido, Las plantas que recibirán la inversión son Buffalo (Virginia Occidental), Georgetown (Kentucky), Blue Springs (Mississippi), Jackson (Tennessee) y Troy (Missouri).

La inversión anunciada forma parte del plan de inversión adicional de hasta 10 mil millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cinco años, anunciado el 13 de noviembre.

Según detalla la empresa, en los casi 70 años de inversión en Estados Unidos se espera alcanzar los casi 60 mil millones de dólares. Además, se emplea a 50.000 personas y ha participado en el desarrollo y la fabricación de más de 35 millones de vehículos en 11 plantas de fabricación.