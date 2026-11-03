UIT advierte que estas cifras no ocultan grandes desigualdades de acceso, ya que, por ejemplo, el uso de internet alcanza el 93 % en los países de renta más alta pero sólo el 32 % en los de renta baja.
UIT advierte que estas cifras no ocultan grandes desigualdades de acceso, ya que, por ejemplo, el uso de internet alcanza el 93 % en los países de renta más alta pero sólo el 32 % en los de renta baja.
/ Sasin Tipchai/Pixabay
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Unos 6.300 millones de personas, el 76 % de la población mundial, utilizan internet en 2026, indican las estadísticas anuales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), publicadas este martes.

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