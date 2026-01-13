El servicio de viajes Tripadvisor reveló este 13 de enero su lista de los mejores destinos para viajar, ‘ranking’ en el que se incluye a Cusco y, en la categoría de mejores destinos para comer y culturales, a la capital del país, Lima.

Ambos destinos peruanos fueron elegidos como parte de The Travelers’ Choice Awards Best of the Best, que celebran “el mayor alto nivel de excelencia en viajes.” Es así que aquellos mencionados son los destinos que “reciben un gran volumen de reseñas y opiniones excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un periodo de 12 meses. De nuestros 8 millones de anuncios, menos del 1 % alcanza este hito.”

El premio se divide en seis categorías: top, Tendencia, cultura, comida, luna de miel y viajar solo, siendo la primera la más prestigiosa al destacar locaciones que “tienen todo lo que los viajeros buscan y muchos más”, destacando como primer lugar a la isla indonesa de Bali, seguida por la ciudad de Londres (Reino Unido), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Hanoi (Vietnam), Paris (Francia), Roma (Italia), Marrakech (Marruecos), Bangkok (Tailandia), Creta (Grecia) y la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

Es en top donde se puede encontrar la primera mención a una locación peruana como lo es Cusco en el puesto 13 con la siguiente descripción: “La majestuosidad inca y el barroco andino conviven en las calles empedradas de Cusco, y puedes contemplar este crisol de culturas con tus propios ojos en la Plaza de Armas, donde se encuentran tanto el palacio de Qoriacancha como la iglesia de Santo Domingo. En esta ciudad situada a gran altitud también encontrarás extraordinarios textiles, animadas fiestas de verano y maravillas arqueológicas”.

Cusco también es mencionada en el puesto 12 de la categoría de viajar solo, enfocada en aquellos que quieren explorar una locación en su propio ritmo.

La capital incaica no es la única locación peruana en ubicarse en una lista, con Lima también destacando en la categoría de Comida con el puesto 21 y Cultura en el puesto 23.

“Lima, fundada por Francisco Pizarro en 1535, es una ciudad fascinante y un tesoro histórico. Explore antiguos yacimientos arqueológicos incas o pasee por las elegantes catedrales y los opulentos palacios que datan de la época colonial española. El centro de Lima está muy concurrido, pero disfrutará explorando los barrios de la ciudad, especialmente las zonas costeras, que cuentan con excelentes tiendas y restaurantes, así como fabulosos hoteles”, reza la descripción de la metrópolis peruana.

Interesados pueden revisar la lista completa aquí.