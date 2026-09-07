La controversia también alcanzó a comentaristas políticos y críticos conservadores, quienes cuestionaron la elección de la fuente de inspiración. (Composición: dominio público / Truth Social)
La controversia también alcanzó a comentaristas políticos y críticos conservadores, quienes cuestionaron la elección de la fuente de inspiración. (Composición: dominio público / Truth Social)
Por Redacción EC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido objeto de burlas y críticas en internet tras compartir en su red social, Truth Social, una imagen que muestra un diseño conceptual para el uniforme de próxima generación de la Fuerza Espacial estadounidense. El atuendo, de color carbón, generó rápidamente comparaciones con la indumentaria de regímenes fascistas.

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