El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido objeto de burlas y críticas en internet tras compartir en su red social, Truth Social, una imagen que muestra un diseño conceptual para el uniforme de próxima generación de la Fuerza Espacial estadounidense. El atuendo, de color carbón, generó rápidamente comparaciones con la indumentaria de regímenes fascistas.

El gráfico difundido por el mandatario indica explícitamente que el diseño se inspiró en la “disciplina y funcionalidad” de los uniformes de la película de ciencia ficción ‘Starship Troopers’, dirigida por Paul Verhoeven y estrenada en 1997. El filme retrata una Tierra futurista gobernada por un régimen militarista y ultranacionalista.

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Los usuarios de las redes sociales y varios comentaristas no tardaron en comparar el uniforme —de chaqueta oscura, botas altas y gorra de plato— con la indumentaria de villanos de la ciencia ficción, como el Imperio Galáctico de ‘Star Wars’. Otros fueron más allá y lo asociaron directamente con los uniformes de las SS nazis, lo que amplificó la polémica en cuestión de horas.

La controversia también alcanzó a comentaristas políticos y críticos conservadores, quienes cuestionaron la elección de la fuente de inspiración. Entre ellos, el escritor Jonah Goldberg subrayó el carácter satírico de la cinta original, concebida por Verhoeven como una crítica al militarismo y no como un modelo a imitar.

Hasta el momento, no está claro si existe algún plan oficial para adoptar este uniforme en la Fuerza Espacial de Estados Unidos o si el diseño fue compartido únicamente como una imagen conceptual en redes sociales. Ninguna fuente oficial de la rama militar ha confirmado que vaya a sustituir al uniforme reglamentario vigente.