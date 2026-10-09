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Resumen

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Donald Trump condecoró a Elon Musk. (Foto: AFP)
Donald Trump condecoró a Elon Musk. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere imponer el término de “superinteligencia” para reemplazar al de “inteligencia artificial”, aseguró el jueves que trataría como “enemigo” a cualquiera que no siga esta línea.

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