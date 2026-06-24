El gobierno norteamericano ha fijado el año 2028 como meta para obtener una computadora cuántica con fines científicos
El gobierno norteamericano ha fijado el año 2028 como meta para obtener una computadora cuántica con fines científicos
Por Redacción EC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas para impulsar el desarrollo de la computación cuántica y reforzar la ciberseguridad del gobierno federal, en una apuesta por mantener el liderazgo tecnológico del país frente a otras potencias.

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