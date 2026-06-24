El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas para impulsar el desarrollo de la computación cuántica y reforzar la ciberseguridad del gobierno federal, en una apuesta por mantener el liderazgo tecnológico del país frente a otras potencias.

La iniciativa fija como objetivo contar con una computadora cuántica con fines científicos para 2028, una meta que la Casa Blanca considera clave para asegurar la competitividad estadounidense en una tecnología que podría transformar sectores como la ciencia, la defensa y la industria.

A diferencia de las computadoras convencionales, que procesan información mediante bits con valores de 0 o 1, los sistemas cuánticos utilizan cúbits, capaces de representar ambos estados al mismo tiempo. Esta característica les permitiría resolver problemas complejos y procesar enormes volúmenes de datos a velocidades muy superiores a las actuales.

Sin embargo, esa capacidad también representa un riesgo para la seguridad digital. Las futuras computadoras cuánticas podrían vulnerar los sistemas de cifrado que hoy protegen comunicaciones y datos sensibles, por lo que una de las órdenes exige a las agencias federales migrar progresivamente hacia algoritmos resistentes a este tipo de ataques.

El plan también contempla el desarrollo de sensores y redes cuánticas para aplicaciones estratégicas en defensa y exploración espacial. Según el gobierno estadounidense, estas herramientas podrían mejorar la navegación militar en entornos donde las señales satelitales estén bloqueadas y fortalecer las capacidades de detección avanzada.

Además de promover inversiones en empresas del sector, la administración reactivará un equipo especializado para proteger la investigación cuántica de posibles intentos de espionaje extranjero e impulsará la formación de profesionales especializados, considerados esenciales para sostener el desarrollo de esta tecnología emergente.