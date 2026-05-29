Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El piloto Artur Rodionov afirma que la suplantación de GPS se ha convertido en un suceso "habitual" con el que tiene que lidiar. Foto referencial: Kristopher Allison
El piloto Artur Rodionov afirma que la suplantación de GPS se ha convertido en un suceso "habitual" con el que tiene que lidiar. Foto referencial: Kristopher Allison
/ Unsplash
Por BBC News Mundo

Un avión de la Fuerza Aérea Real Británica que transportaba al secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, sobrevolaba la semana pasada Estonia, cerca de la frontera con Rusia, cuando ocurrió algo extraño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.