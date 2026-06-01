Resumen

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Los hallazgos tienen implicancias para la salud pública.
Los hallazgos tienen implicancias para la salud pública.
Por Redacción EC

Escuchar música durante el ejercicio podría hacer que las personas entrenen con mayor intensidad y constancia, lo que ayudaría a reducir el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo, como la obesidad y los problemas cardiovasculares, según diversas investigaciones sobre actividad física y comportamiento.

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