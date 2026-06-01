Escuchar música durante el ejercicio podría hacer que las personas entrenen con mayor intensidad y constancia, lo que ayudaría a reducir el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo, como la obesidad y los problemas cardiovasculares, según diversas investigaciones sobre actividad física y comportamiento.

Los especialistas señalan que mantener hábitos de ejercicio regulares es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, muchas personas abandonan sus rutinas debido al esfuerzo percibido o a la falta de motivación.

En ese contexto, la música aparece como una herramienta sencilla y accesible para mejorar la experiencia del entrenamiento. Estudios previos han mostrado que escuchar canciones agradables puede aumentar la motivación, reducir la sensación de fatiga y favorecer un mejor rendimiento físico.

Los investigadores explican que la música puede influir en el estado de ánimo y ayudar a las personas a sostener el esfuerzo durante más tiempo, especialmente en actividades aeróbicas como correr, caminar o montar bicicleta.

Además, elegir canciones que resulten familiares o especialmente motivadoras podría potenciar estos efectos, convirtiendo una simple lista de reproducción en un aliado para cumplir los objetivos de actividad física.

Los hallazgos tienen implicancias para la salud pública, ya que estrategias de bajo costo como incorporar música al ejercicio podrían contribuir a que más personas adopten y mantengan estilos de vida saludables.

Los expertos destacan que, aunque la música no reemplaza una rutina de entrenamiento adecuada, sí puede convertirse en un factor clave para mejorar la adherencia a la actividad física.

Por ello, crear una lista de reproducción con canciones favoritas podría ser una forma sencilla de hacer más efectivos los entrenamientos diarios y favorecer hábitos que beneficien la salud a largo plazo.