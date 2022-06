Los puertos USB de los routers pueden darnos grandes facilidades en el hogar. Sus usos pueden ir desde los más básicos hasta los que se complementan con la naturelza del dispositivo al que pertenece. ¿Qué podemos obtener de estas herramientas?

Primero debemos certificar que este sea realmente un puerto USB y no lo confundamos con uno ethernet. Para ello, tenemos que revisar los símbolos que aparecen alrededor de estos conectores, pues no todos los módems traen esta característica, especialmente si no son tan modernos. En caso de que nuestro dispositivo sí tuviera acceso a canales USB, podemos usarlo de diferentes formas.

¿Qué usos puedo dar al puerto USB de mi router?