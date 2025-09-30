La seguridad es uno de los problemas que enfrentamos los peruanos. Una forma de enfrentar esta situación son las cámaras de seguridad, y tu antiguo smartphone (ese que tienes arrinconado en un cajón) podría ayudar.

La idea es aprovechar la cámara que viene en el dispositivo. No importa si se trata de un teléfono de gama alta o gama baja, pero sí debe contar con conexión a internet y una calidad de imagen aceptable.

Un informe de ComputerHoy muestra un curioso método por medio de la aplicación Alfred Camera. Gracias a esta aplicación se puede tener la detección de movimientos y la comunicación con el usuario para intervenir si hay actividades sospechosas.

La aplicación está disponible para descargar desde Play Store o App Store. Entre las ventajas (además del costo de servicio de un sistema de seguridad) es que se puede aprovechar la detección de movimiento, alertas en tiempo real y audio bidireccional.

También se puede aprovechar el acceso a la nube, por parte de un Smartphone. Para su funcionamiento se requiere también contar con un smartphone que se use a diario para recibir la señal del que se use para la seguridad.

Por otro lado, para la instalación es importante tener una ubicación adecuada para que la cámara registre las actividades sospechosas. Además, debe estar cerca de un tomacorriente para que cuente con energía.