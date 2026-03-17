Resumen

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La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos está entrando en el negocio de proveer internet mediante satélites. (Foto: HO / BLUE ORIGIN / AFP)
La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos está entrando en el negocio de proveer internet mediante satélites. (Foto: HO / BLUE ORIGIN / AFP)
/ HO
Por Redacción EC

El turismo espacial empieza a consolidarse como una experiencia exclusiva para millonarios, con vuelos que duran apenas diez minutos pero pueden costar hasta un millón de dólares por pasajero, según estimaciones del sector.

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