La Kings League se ha convertido en una de las grandes atracciones de Twitch. Al combinar el fútbol con el streaming, el proyecto de Gerard Piqué e Ibai Llanos es actualmente un éxito total. Sin embargo, muchos se preguntan cuánto ganan los jugadores que disputan estos partidos.

En una entrevista para el podcast ‘Free Talks’ de Force, Marc Pluvins, uno de los jugador de 1K, el conjunto de Íker Casillas ha revelado el monto que gana un futbolista de la Kings League. “He visto por TikTok que algún iluminado dice ‘los jugadores de la Kings League cobra 1.200 euros al mes’. No”, dijo Pluvins. “Todos cobran lo mismo. Cada partido son 75 euros y si llegamos a cuarto de final, o sea, cuartos, semis y final, son 100 euros”, agregó.

El motivo del monto universal para los jugadores se debe a que se quiere que todos reciban lo mismo sin importar en qué equipo esté. “Es verdad que antes del ‘draft’, Ibai dijo: ‘Yo quiero que mis jugadores vivan del fútbol y que durante los meses que se haga la Kings League, solo estén dedicados al fútbol’. O sea, tendrán un sueldo para que se dediquen solo a esto. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor no tienen el mismo poder adquisitivo Ibai que, por ejemplo, Adri Contreras o que otros”, indica Pluvins.

El jugador de 1K también aseguró que quienes participan de este torneo no lo hacen por el dinero. “A mí me llegan a decir ‘oye, ¿juegas gratis la Kings League?’. Yo, encantado. Dentro de 10 años no voy a caer: ‘Ostia, en enero de 2023 cobré 75 euros solo por jugar un partido’. Me voy a acordar de ‘¡Ostia, le hice un caño al Kun Agüero!”, añadió.

Asimismo, Pluvins indicó que otro de los motivos es compartir momentos con jugadores que admiran. “Quieras o no, la gente y los futbolistas que estamos ahí no es por dinero. No es por 75, 200. Es por poder compartir con, yo qué sé, vestuario con [Joan] Capdevila. Yo con Alberto Bueno, con Ricardo [López], con Íker que nos envíe videos”, concluyó.

La Kings League es un torneo de Fútbol 7. Este enfrenta a equipos cuyos presidentes son streamers reconocidos, como Ibai Llanos, DjMaRiiO, Rivers, Juan Guarnizo o el mismo Sergio ‘Kun’ Agüero, quien también participa como jugador. Cada fin de semana, los conjuntos se enfrentan en partidos con reglas un poco diferentes a las convencionales y estos son stremeados en Twitch.