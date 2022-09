Twitch anunció que eliminará la popular función de host el 3 de octubre. La plataforma explicó que, actualmente, esta herramienta no cumple con las expectativas que tienen y por ello, desde esa fecha aparecerán ‘Canales sugeridos’ en su lugar.

“El modo de alojamiento desaparecerá el 3 de octubre de 2022. Después de esta fecha, el comando de chat ‘/host’ y la acción rápida ‘Alojar canal’ del Gestor del stream ya no estarán disponibles. Además, el nombre ‘Alojamiento automático’ se cambiará por ‘Canales sugeridos’ en la configuración de tu canal”, indica Twitch en su página de preguntas frecuentes.

¿Por qué Twitch va a eliminar la función de host?

Según explica la plataforma, esta herramienta fue creada para que los streamers puedan compartir otros canales. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la función ya no ha sido reemplazada por otras. “Introdujimos el modo de alojamiento en 2014 para facilitar a los streamers la posibilidad de ofrecer a sus espectadores otro stream que pudieran ver cuando se desconectaran. Desde su lanzamiento, hemos visto que los streamers prefieren compartir sus espectadores con otros streamers para ayudar a que su comunidad crezca. Por lo tanto, hemos introducido funciones que te ayudan a conseguirlo”, afirma Twitch.

Los hosts de Twitch no redireccionaban hacia el otro canal, sino que este se transmitía dentro del primero. Es decir, a diferencia de las raids, este no enviaba a los espectadores al canal, por lo que no podían interactuar con el segundo streamer. Para hacerlo, tenían que dar otro paso y entrar manualmente hacia el segundo canal.

“Cuando inicias un raid, todos los espectadores de tu canal son redirigidos a la página del canal de destino. Al alojar, sin embargo, se inserta el vídeo del canal objetivo directamente en la página de tu canal. De esta forma no se redirige a ningún espectador que se encuentre en la página del anfitrión: se mantienen todos en tu página y en tu chat”, señala la plataforma.

Por este motivo, para Twitch, la función de host ya no tiene propósito. “Hemos tomado la decisión de eliminar esta función porque la experiencia que ofrece a los espectadores no se ajusta a sus expectativas de Twitch. Los espectadores quieren interactuar con un streamer cuando están en directo y el modo de alojamiento impide que esto sea así. Evitar que los espectadores interactúen con el streamer que están viendo también limita el potencial de crecimiento de un streamer y su comunidad, porque no pueden formar conexiones importantes con esos espectadores nuevos”, agrega.

Sin embargo, para muchos streamers, esta función ayudaba a que sus seguidores conozcan los canales que ellos recomendaban. Cuando este no estaba en directo y dejaba un host a otra persona, los usuarios que llegaban “tarde” veían al otro streamer automáticamente, sin la necesidad de haber estado durante el en vivo para ser redirigido, como sucede con las raids.