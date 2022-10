Uber también pondrá publicidad en sus aplicaciones para reducir los montos que cobran a los usuarios. La empresa, que está siguiendo los pasos de Netflix, pondrá anuncios durante todo el proceso del viaje: antes de pedirlo, cuando esté por llegar el vehículo y durante el trayecto. Sin embargo, será opcional.

“La empresa de transporte ahora planea anunciar a los usuarios en cada punto de un viaje desde el momento en que abre la aplicación. Estos anuncios aparecerán potencialmente en varias pantallas, bombardeando a los consumidores con nuevos productos”, señala Gizmodo.

Las publicidades serán presentadas durante todo el viaje e incluso antes de subir al vehículo. “Estos llamados ‘Anuncios de viaje’ están destinados a llegar a los pasajeros durante todo el proceso de obtener un Uber, incluida la solicitud del viaje, la espera del viaje e incluso cuando está sentado en el automóvil. Estos estarán restringidos a un solo anunciante, lo que significa que los usuarios verán el mismo producto una y otra vez mientras simplemente intentan ir de un lugar a otro. La compañía dejó en claro que usará ‘datos propios’ para publicidad dirigida”, agrega el medio.

La compañía incluso anunció una nueva división de publicidad y la decisión también afectará a Uber Eats. “Uber anunció el miércoles [19 de octubre] que su nueva división de publicidad también planea colocar listados patrocinados en la aplicación Uber Eats, anuncios posteriores al pago después de que los usuarios hagan un pedido, anuncios en el menú cuando decidas un pedido de Uber Eats, anuncios publicitarios en la Página de inicio de Uber Eats, junto con una serie de otros correos electrónicos patrocinados, anuncios de tiendas y más”, añade.

Asimismo, estas publicidades saldrán en las tablets que hay en algunos vehículos “La lista abrumadoramente larga de nuevos esfuerzos publicitarios también incluye un piloto para alojar anuncios dirigidos en tabletas para automóviles que son propuestos en Los Angeles y San Francisco, California”, asegura el portal.

Sin embargo, debido a que son anuncios dirigidos, podrían presentar problemas con las autoridades de Estados Unidos. “Aunque Uber puede entrar en conflicto con los reguladores por el uso de datos de geolocalización para publicitar a los consumidores. En agosto, la FTC demandó al corredor de datos Kochava, alegando que estaban infringiendo la ley por vender datos de ubicación de ‘cientos de millones de personas’. Los datos de ubicación incluyeron visitas a centros de recuperación de adicciones y clínicas de salud reproductiva, lo cual es una propuesta especialmente amenazante después del fin de las protecciones de aborto de Roe v. Wade”, indica.

La empresa asegura que solo utilizan la información que otorgan los usuarios y que sus políticas internas les “impiden” usar información sensible de los lugares que visitan los usuarios. “Un portavoz de Uber le dijo a The Wall Street Journal que la compañía solo usa información agregada de los usuarios. Mientras tanto, el gerente general de Uber para su división de publicidad, Mark Grether, mencionó que los usuarios pueden optar por no recibir anuncios dirigidos a través de la aplicación Uber. Las políticas publicitarias de la empresa le impiden tener anuncios basados en visitas a centros de salud reproductiva, así como centros médicos, escuelas, edificios gubernamentales o incluso ‘entretenimiento para adultos’”, concluye.