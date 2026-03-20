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Uber planea adquirir vehículos eléctricos y robotaxis de Rivian. (Foto: AFP)
Uber planea adquirir vehículos eléctricos y robotaxis de Rivian. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La plataforma de transporte Uber planea invertir hasta 1.250 millones de dólares en los próximos cinco años en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian, según anunció este jueves.

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