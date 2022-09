Uber asegura que no hay evidencia de que la brecha de seguridad que sufrió haya comprometido la información sensible de los usuarios. La app de viajes también indicó que sus servicios ya están completamente operativos, pero que su investigación interna aún está en curso.

“No tenemos evidencia de que el incidente haya involucrado el acceso a datos confidenciales del usuario (como el historial de viajes)”, indica Uber en su página web de sala de prensa.

Asimismo, la compañía indicó que sus apps y servicios están funcionando correctamente tras el incidente. “Todos nuestros servicios, incluidos Uber, Uber Eats, Uber Freight y la aplicación Uber Driver, están operativos”, añade.

Uber retiró algunas funciones dentro de su sistema, como precaución para evitar que el autor del ciberataque llegase a obtener más información. “Las herramientas de software internas que eliminamos ayer como medida de precaución volverán a estar en línea esta mañana”, agrega.

El 15 de setiembre, medios norteamericanos comunicaron que Uber estaba sufriendo una brecha en su seguridad. Este hackeo fue el resultado de un ataque de ingeniería social dirigido contra uno de los empleados, de quien habría conseguido acceso a su cuenta en Slack, el servicio de comunicación que emplean a nivel interno, y de ahí a los sistemas internos de Uber.

La empresa contactó con las autoridades correspondientes. El hacker, quien dice tener 18 años, señaló a The New York Post que este ciberataque lo realizó solo por diversión y que incluso podría filtrar el código fuente de Uber.

Esta no ha sido la primera brecha de seguridad de la compañía. En 2016, un grupo de hackers robó la información sensible de 57 millones de cuentas de conductores y exigieron US$100 mil. Uber trató de no informar a las autoridades sobre lo ocurrido, pero finalmente tuvieron que hacerlo. No fue hasta unos meses atrás que la empresa tuvo que admitir que trató de cubrir el ciberataque.