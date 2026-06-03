Resumen

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Las tendencias actuales están lideradas por “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”. (Foto: Freepick)
Las tendencias actuales están lideradas por “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”. (Foto: Freepick)
/ Dragos Condrea
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio, los peruanos regresaremos a las urnas para elegir al próximo presidente de la república en la segunda vuelta electoral. En la recta final del proceso, las tendencias de búsqueda de Google muestran que los ciudadanos están utilizando internet de manera activa para planificar su participación con anticipación.

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