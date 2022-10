La plataforma fue fundada por Ricardo García y Carlos Effio. Actualmente, cuentan con más de 600.000 usuarios en México, su plaza más grande, y más de 450.000 estudiantes en Perú. Sin embargo, con la inversión que han recibido, esperan tener en un futuro cercano 8 millones de usuarios en Latinoamérica y España.

El Comercio conversó con Ricardo García, cofundador de uDocz e ingeniero de software. Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), fue durante su paso como estudiante que, junto a su socio, idearon esta startup.

—¿Cómo funciona uDocz?

Es una plataforma que se enfoca más en la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Puedes compartir todo tipo de información como apuntes de clase, manuales, guías y también puedes encontrar libros oficiales de algunas editoriales. Si un estudiante quiere compartir un apunte, sube el material en la plataforma y este pasa por una revisión de algunos moderadores, los cuales evalúan si el documento infringe algún tipo de regla de uDocz.

Por ejemplo, que no sea original de la persona, que no sea un buen contenido, que sea contenido que perjudique la comodidad de los otros usuarios. Una vez que es aprobado, pasa a un proceso de conversión. Esta parte es más tecnológica. El documento, ya sea PDF, Word o una presentación, se convierte en HTML y es visible en uDocz. Entonces, puede ser compartido en cualquier parte del mundo y lo pueden leer desde un celular, una tablet o una PC.

—¿En qué se diferencia la versión gratuita de uDocz con la Premium?

Nuestro objetivo es hacer crecer la comunidad. Entonces, ya desde que te registras en uDocz, con la versión ‘Free’, tienes acceso a todos los materiales paralelos en la plataforma. Pero, por ejemplo, si te gustó un material y lo quieres descargar hay dos formas de hacerlo. La primera es con 25 puntos uDocz y la segunda es con la suscripción. ¿Cómo se obtiene los 25 puntos? Cada documento que tú subas a uDocz, que es evaluado y aprobado, te da 25 puntos.

¿Eso qué quiere decir? Que para poder descargar solicitamos que colaboren con la comunidad. La otra forma sería suscribiéndote. Cuando lo haces, puedes descargar de manera infinita todos los materiales que están en uDocz, a excepción de los que están en la sección de tienda.

—¿Cómo es exactamente la conversión de los documentos?

La conversión está basada en un software libre que se llama ‘PDF to HTML X’, del cual hemos tomado ese código fuente y lo hemos mejorado. Hemos implementado otros tipos de paquetes, como por ejemplo, nuevas tipografías, porque cada día creo que aparece una tipografía nueva. Entonces, tenemos que siempre estar actualizando para poder dar soporte.

Este programa funciona en C++ (lenguaje de programación). Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero es que abre el PDF como tal y comienza a escanear todas las letras que encuentre. Es decir, al abrir el PDF, lee el metadato, encuentra tipografías, porque a veces hay tipografías incrustadas, y comienza a replicarlo tal cual se ve el documento hasta transformarlo en HTML. Genera los estilos necesarios, las tipografías necesarias, y así ya se convierte en HTML.

—¿Qué ocurre cuando se sube un texto hecho a mano?

Estamos trabajando para poder detectar texto hecho a mano. De momento, todavía no logramos perfeccionar esa parte y cuando alguien sube un apunte hecho a mano, simplemente lo mostramos como una imagen.

—¿Cómo llegó la idea de crear uDocz?

Seguramente, muchos han pasado lo mismo que yo cuando tenían algún trabajo o investigación en la universidad, y debían ir por un documento a la biblioteca. Siempre hay dos ejemplares de este, pero, a veces, ya los habían tomado, y tenías que esperar semanas. Es un poco difícil encontrarlo y, en muchas ocasiones, solamente te queda comprarlo. Basado en ello, un día junto con mi socio Carlos decidimos darle una solución.

Como yo soy desarrollador de software, dije: “¿Por qué no nos permitimos tener una copia de este libro, obviamente con con todas las licencias requeridas y tenerlo en la red, en la nube, cosa que así todo el mundo pueda acceder a lo que necesita?”. Así fue que nació uDocz. En un inicio queríamos que uDocz sea el “Netflix de los libros”, básicamente, pero ya luego con el tiempo fue transformándose a comodidad.

Carlos Effio y Ricardo García, los fundadores de uDocz. | (Foto: Difusión)

—Con los libros es un poco más difícil debido a los derechos de autor...

En el proceso nos dimos cuenta que hay bastante burocracia para obtener licencias, permisos con editoriales, y como teníamos las ganas de crecer, decidimos enfocarnos primero en la comunidad. Pero, a la par, también negociando con estas editoriales. De hecho, actualmente tenemos ya firmados convenios con varias editoriales importantes como SAGE o Cengage.

—¿Cómo deciden qué documentos son relevantes para la comunidad?

Tenemos una serie de lineamientos, los cuales se los damos a nuestros moderadores. Justamente estos indican que los archivos no infrinjan derechos de autor o que el material realmente sea útil. Por ejemplo, ahora que están de moda los memes, pueden subir algunos. Entonces si alguien subiera un meme de algo y el moderador cree que no es contenido útil, simplemente este suspende el documento. Al hacerlo, el documento se queda oculto y el usuario que va a la sección de ‘Mis Subidas’, verá que ahí está su documento y le explicamos el porqué no fue aprobado en la plataforma. Por lo general, estos casos no suelen darse. Hemos visto que hay bastante proactividad por parte de los usuarios. Suelen subir material súperbueno que ayuda a toda la comunidad.

—Pese a que uDocz tiene más usuarios en México, los dos fundadores son peruanos y se creó aquí.

Sí, México ahorita es nuestra plaza más grande y, de hecho, por eso mi socio acaba de viajar hacia allá hace unos días. Pero sí, todo comenzó acá en Perú. Fue un proyecto peruano. A veces, como dicen, uno no es profeta en su propia tierra.

—¿uDocz tendrá versiones en otros idiomas?

Sí, de hecho sí lo hemos pensado, pero como lo primero que queremos hacer es tomar posicionamiento en América Latina, nos estamos enfocando al 100% en los hispanohablantes, incluido España. Pero, sí tenemos proyección para soportar más idiomas. Obviamente, el primero será el inglés que es una de las plazas más grandes del mundo.

—Con la inversión de US$2 millones que recibieron, planean aumentar su número de usuarios hasta 8 millones. ¿Con cuántos estudiantes se ven en la plataforma para 2025?

Hasta el 2025, yo le aumentaría unos 2 millones, más o menos. 10 millones de usuarios en Latinoamérica prácticamente. Solamente en nuestra región hay un promedio de 100 millones de estudiantes, entonces es una plaza muy, muy grande.