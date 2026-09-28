Según el Gobierno australiano, el agente de IA logró acceder a archivos públicos y no públicos. (Foto: Bernd Dittrich)
Según el Gobierno australiano, el agente de IA logró acceder a archivos públicos y no públicos. (Foto: Bernd Dittrich)
/ Unsplash
Por Redacción EC

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, pidió ante la Asamblea General de la ONU una mayor cooperación internacional y “salvaguardas” para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), después de que un agente de OpenAI accediera sin autorización a un portal gubernamental de salud.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.