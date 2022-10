Un hombre de Indianapolis asegura que su Apple Watch 8 le salvó la vida tras chocar su auto contra un poste. Nolan Abell impactó su vehículo el 15 de octubre mientras manejaba por la madrugada y pudo recibir ayuda médica debido a la función de detección de choques de su smartwatch.

“Si no fuera por este reloj, quién sabe cuánto tiempo habría pasado para que me ayudaran. Alguien me habría encontrado eventualmente, pero esto trajo al EMS [Servicio médico de emergencia] para mí en cinco minutos”, dijo Abell en entrevista con ABC News.

De acuerdo con Apple, esta función contacta directamente con los servicios de emergencia. “Si su iPhone o Apple Watch detecta un accidente automovilístico grave, su dispositivo puede ayudarlo a conectarse con los servicios de emergencia. La detección de choques está diseñada para detectar choques automovilísticos graves, como choques frontales, laterales y traseros, y vuelcos, que involucran sedanes, minivans, SUV, camionetas y otros automóviles de pasajeros”, asegura la compañía.

“Cuando se detecta un accidente automovilístico grave, su iPhone o Apple Watch suena una alarma y muestra una alerta”, añade Apple. Tras esto, el usuario tiene 20 segundos para cancelar el pedido de ayuda. En caso contrario, una grabación pedirá asistencia médica de forma automática.

Abell señala que sintió la retroalimentación háptica del Apple Watch y escuchó una voz preguntando si estaba allí. Tras 5 minutos de espera, los servicios de emergencia llegaron a la zona del accidente y lograron darle atención médica al afectado.

La función de detección de choques también es una de las nuevas características del iPhone 14. Esta también alertó a las autoridades de un choque vehicular en semanas pasadas, pero lamentablemente no hubo sobrevivientes tras el fuerte impacto, pese a que una persona fue llevada al hospital. El accidente fue una de las primeras muestras palpables de la efectividad de la función.