Un calendario muestra la rápida desaparición de los glaciares en función del calentamiento

Un equipo internacional de investigadores ha calendarizado la posible desaparición de los glaciares del planeta de aquí a finales de siglo en función de los diferentes escenarios de calentamiento que podrían darse. Su conclusión es clara: cada décima de grado puede marcar una diferencia abismal.

El estudio, dirigido por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nieve y Paisaje y la Universidad Vrije de Bruselas, aparece recogido este lunes en la revista Nature Climate Change y hace un llamamiento a adoptar medidas ambiciosas para frenar el cambio climático.

Los científicos han calculado por primera vez cuántos glaciares desaparecen cada año en todo el mundo, y cuál sería el calendario en el que se irían perdiendo en función de los diferentes escenarios de calentamiento. “Por primera vez, hemos calculado cuándo desaparecerá cada uno de los glaciares de la Tierra”, afirma el autor principal, Lander Van Tricht, glaciólogo en la ETH de Zurich.

Sus hallazgos revelan que las regiones con muchos glaciares pequeños a menor altitud o cerca del Ecuador son las más vulnerables a perder las masas heladas, entre ellas los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas y partes de los Andes y las cordilleras africanas que se encuentran en latitudes bajas.

“En estas regiones, se espera que más de la mitad de todos los glaciares desaparezcan entre los próximos 10 y 20 años”, destaca Van Tricht.

¿Cuántos sobrevivirán?

Los científicos han modelizado el ritmo de retroceso de los glaciares para escenarios en los que el calentamiento global aumenta 1,5 grados, 2 grados o 4 grados por encima de niveles preindustriales a finales de siglo.

A nivel global, con un aumento de más de 4 grados de la temperatura global en 2100 solo quedarían unos 18.000 glaciares en el planeta, respecto a los 100.000 que se mantendrían si no se superan los 1,5 grados.

En el caso de los Alpes, con un incremento 1,5 grados solo el 12% de los glaciares sobreviviría a finales de siglo (aproximadamente 430 de los 3.000 que todavía quedan en 2025); con más de 2 grados solo quedaría el 8% (unos 270 glaciares), y con 4 grados más apenas quedaría el rastro de 20 glaciares (un 1%).

En las Montañas Rocosas, en América, alrededor de 4.400 glaciares resistirían en un escenario de aumento de 1,5 grados (el 25% de los 18.000 glaciares actuales); mientras que con 4 grados solo quedaría 101 (lo que supone una pérdida del 99%).

En Los Andes y Asia Central, alrededor del 43% de los glaciares sobreviviría a un escenario de 1,5 de incremento; pero a 4 grados solo aguantarían unos 950 glaciares en Los Andes (se perdería el 94%) y solo unos 2.500 en Asia Central (lo que supone una disminución del 96%).

Picos de extinción

Los investigadores calculan también lo que denominan el “pico de extinción de glaciares”, que se produciría cuando el número de glaciares que desaparecen en un solo año alcance su máximo. Tras ese pico, las tasas de pérdida anual disminuyen porque la mayoría de los glaciares más pequeños ya han desaparecido.

Con un aumento de 1,5 grados, el pico de extinción se alcanzaría en torno a 2041, cuando desaparecerían aproximadamente 2.000 glaciares en solo un año. Mientras que con un incremento de 4 grados, el pico se desplazaría a 2055, pero supondría la pérdida de unos 4.000 glaciares en un año.

“Que el pico se produzca más tarde con un calentamiento más intenso puede parecer paradójico. La razón estriba en que en condiciones más cálidas, no solo se derriten completamente los glaciares pequeños, sino que también desaparecen los más grandes”, señala otro de los autores, Daniel Farinotti, profesor de Glaciología de la ETH de Zurich.

Implicaciones

Los autores subrayan que, respecto a estudios anteriores que se centraban en medir la pérdida de glaciares por masa y volumen (lo que permitía realizar proyecciones sobre el aumento del nivel del mar y la gestión de los recursos hídricos), este nuevo abordaje tiene otras implicaciones políticas, económicas y culturales.

“El deshielo de un pequeño glaciar apenas contribuye al aumento del nivel del mar. Pero cuando un glaciar desaparece por completo, puede afectar gravemente al turismo en una zona”, apunta Van Tricht en ese sentido.

“Supone también que cada décima de grado cuenta para frenar el declive. Hay que adoptar medidas climáticas ambiciosas de forma urgente”, subraya Farinotti.