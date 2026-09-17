Un Cybertruck de Tesla del año 2025 y un Mercedes-Benz W116 300SD de 1979 viajan desde Florida hasta Alaska. ¿Quién llega primero? Parece el comienzo de un incomprensible chiste o un complicado problema matemático, pero se trató de una carrera real para demostrar si los motores eléctricos podían sobreponerse a sus confiables pares de diesel.

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El experimento fue realizado por el canal de YouTube chino Dcar Studio, que dividió en dos equipos a su personal para realizar la carrera de 100 mil kilómetros de distancia a través de gran parte de Norteamérica, unos en el moderno auto eléctrico y otro grupo en el Mercedes, que coincidentemente tenía más de 300 mil kilómetros en su odómetro.

Una carrera que parece inclinada al vehículo eléctrico, pero que finalmente se rindió ante el carro más veterano. ¿La razón? La disponibilidad de estaciones eléctricas y el tiempo de carga necesario para hacer funcionar el Tesla, con el viejo Mercedes solo necesitando una parada en el grifo por cada tres del vehículo eléctrico.

Un problema que se incrementó mientras más al norte, donde las estaciones especializadas para vehículos Tesla se volvieron más y más infrecuentes, al punto de que el equipo de Tesla se quedó varado en el último tramo del viaje que el Mercedes pudo completar sin problemas mayores.

Se trata de un interesante trayecto que recuerda un poco la época dorada de “Top Gear”, aunque advertimos que los videos están en chino (con subtítulos en inglés disponibles). Aquí la primera parte:

Y aquí la segunda: