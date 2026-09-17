Un Cybertruck de Tesla del año 2025 y un Mercedes-Benz W116 300SD de 1979 viajan desde Florida hasta Alaska. ¿Quién llega primero? Parece el comienzo de un incomprensible chiste o un complicado problema matemático, pero se trató de una carrera real para demostrar si los motores eléctricos podían sobreponerse a sus confiables pares de diesel.
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