Libros escritos por IA han empezado a pulular tiendas digitales como Amazon.
Libros escritos por IA han empezado a pulular tiendas digitales como Amazon.
/ Gianluca/Pixabay
Por Redacción EC

El escritor y trotamundos francés Julien Blanc-Gras denunció este domingo en el diario Le Monde que Amazon vendiera un “libro parásito” generado con inteligencia artificial (IA) pero firmado con su nombre, pese a que él no lo escribió.

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