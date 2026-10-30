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El estudio encontró que una mayor ingesta total de grasas se relacionó con peores indicadores auditivos.
El estudio encontró que una mayor ingesta total de grasas se relacionó con peores indicadores auditivos.
/ Ilona Frey/Pixabay
Por Agencia Europa Press

Una dieta rica en proteínas y baja en grasas en la mediana edad se asocia con una mejor audición décadas después, según sugiere una investigación en la que han colaborado especialistas de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Nueva York, entre otras instituciones internacionales.

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