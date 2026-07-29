El nuevo estudio genético, en el que se utilizaron datos genéticos de más de 2,5 millones de adultos incluídos 55 mil afectados por la fibromialgia, abre la puerta a encontrar nuevos tratamientos.
El nuevo estudio genético, en el que se utilizaron datos genéticos de más de 2,5 millones de adultos incluídos 55 mil afectados por la fibromialgia, abre la puerta a encontrar nuevos tratamientos.
/ Nattanan Kanchanaprat/Pixabay
Por Agencia EFE

Uno de los mayores estudios genéticos hechos hasta ahora sobre la fibromialgia apunta a un origen neurológico de la enfermedad, que afecta aproximadamente al 2% de la población y causa dolor, fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. El hallazgo abre la puerta a encontrar nuevos tratamientos.

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