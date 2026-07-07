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Resumen

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La relación un sueño suficiente y el control de nuestro peso es todavía estudiada.
La relación un sueño suficiente y el control de nuestro peso es todavía estudiada.
/ Sammy-Sander/Pixabay
Por Agencia EFE

Reducir el sueño en tan solo 1,5 horas por noche se asoció con un aumento del peso corporal (cerca de medio kilo), la circunferencia de la cintura y el tiempo de sedentarismo en adultos con riesgo cardiometabólico elevado, y en un período de seis semanas, según un análisis de dos ensayos clínicos.

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