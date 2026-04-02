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El análisis del fósil de un insecto marino de hace 500 millones de años, encontrado el siglo pasado en el desierto occidental de Utah (Estados Unidos), ha retrasado 20 millones de años la historia evolutiva de los quericerados, el grupo de artrópodos al que pertenecen las arañas o los escorpiones. Foto: EFE/ Rudy Lerosey-Aubril ( Universidad de Harvard)
El análisis del fósil de un insecto marino de hace 500 millones de años, encontrado el siglo pasado en el desierto occidental de Utah (Estados Unidos), ha retrasado 20 millones de años la historia evolutiva de los quericerados, el grupo de artrópodos al que pertenecen las arañas o los escorpiones. Foto: EFE/ Rudy Lerosey-Aubril ( Universidad de Harvard)
Por Agencia EFE

El análisis del fósil de un insecto marino de hace 500 millones de años, encontrado el siglo pasado en el desierto occidental de Utah (Estados Unidos), ha retrasado 20 millones de años la historia evolutiva de los quericerados, el grupo de artrópodos al que pertenecen las arañas o los escorpiones.

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