Resumen

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El panorama del nevado Yanamarey. A la derecha, el panorama del nevado peruano en el 1982. A la izquierda, el franco retroceso del Yanamarey. (Foto: cortesía Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua)
El panorama del nevado Yanamarey. A la derecha, el panorama del nevado peruano en el 1982. A la izquierda, el franco retroceso del Yanamarey. (Foto: cortesía Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua)
Por Redacción EC

Un reciente estudio científico advierte sobre la inminente desaparición del glaciar Yanamarey, que se ubica en la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional Huascarán. La investigación revela que este coloso de hielo ha perdido más del 80% de su superficie original, marcando un punto de crítico en la crisis climática de los Andes Tropicales.

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