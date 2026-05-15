Los datos actuales no respaldan la existencia de una relación causal entre el uso de casi todos los antidepresivos durante el embarazo y un mayor riesgo de trastornos del desarrollo neurológico en los niños, incluidos el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Esta es la principal conclusión de una revisión sistemática y un metaanálisis publicados en la revista The Lancet Psychiatry.

Para llegar a sus conclusiones, los autores agruparon datos de 37 estudios que incluían a más de 600.000 mujeres embarazadas que tomaban antidepresivos y casi 25 millones de embarazos sin uso de estos fármacos.

Para los investigadores, este nuevo metaanálisis proporciona “la mejor evidencia” hasta la fecha de que el pequeño aumento del riesgo de autismo o TDAH en los hijos de mujeres que utilizaron antidepresivos en el embarazo -identificado en estudios pasados- no está causado por la medicación.

“Nuestro estudio ofrece pruebas tranquilizadoras de que los antidepresivos de uso común no aumentan el riesgo de trastornos del desarrollo neurológico (...)”, resume Wing-Chung Chang, de la Universidad de Hong Kong.

El investigador señala que, aunque el análisis encontró un pequeño aumento en el riesgo de autismo y TDAH en los hijos de mujeres que habían tomado antidepresivos durante el embarazo, también observó que este riesgo desaparecía cuando se tenían en cuenta otros factores.

Este vínculo, por ejemplo, se vio además con el uso de antidepresivos en las madres antes de la concepción y en los padres coincidiendo con el embarazo, lo que apunta a la salud mental y la genética de los progenitores más que al medicamento en sí.

“En conjunto, esto sugiere que no son los antidepresivos en sí mismos los que causan un mayor riesgo de autismo y TDAH, sino que es más probable que se deba a otros factores, incluida la predisposición genética a trastornos como estos y a los de salud mental”, concluye Chang.

Las pruebas insinúan, por tanto, una relación entre el hecho de que cualquiera de los padres padezca un trastorno de salud mental y un riesgo ligeramente mayor de TDAH o autismo.

Además de los factores genéticos, esta relación podría explicarse por el entorno familiar y social, ya que el estrés familiar continuo, los cambios en el funcionamiento de la familia y las diferencias en el comportamiento de los padres y en el cuidado de sus hijos pueden influir en el desarrollo neurológico, detalla por su parte Joe Kwun-Nam Chan, también de la Universidad de Hong Kong.

“Es necesario garantizar que ambos padres tengan acceso a apoyo y tratamiento para los trastornos de salud mental, por su propio bien y para favorecer el desarrollo neurológico de su hijo”, recalca en un comunicado.

La investigación no encontró diferencias en el riesgo entre dosis altas y bajas de antidepresivos.

Entre los estudios cuyos análisis se limitaron a madres con trastornos de salud mental, se observó que ninguno de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina estaba asociado; solo la amitriptilina/nortriptilina.

Por lo tanto, las mujeres tratadas con estos pueden presentar trastornos de salud mental subyacentes más graves, crónicos o complejos que aquellas que reciben antidepresivos más comunes, lo que podría influir en la asociación entre la amitriptilina/nortriptilina y el aumento del riesgo de TDAH y autismo.

Por otro lado, los investigadores señalan algunas limitaciones del trabajo, entre ellas la falta de datos sobre variables importantes como el estatus socioeconómico, los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y el bajo peso al nacer.

En un comentario relacionado, Lisa Vitte, Emmanuel Devouche y Gisele Apter, de la Universidad de Rouen Normandía (Francia), quienes no participaron en el estudio, afirman que este aporta nuevos conocimientos y confirma algunos de los hallazgos previos sobre el uso de antidepresivos durante el embarazo: que deben seguir tomándose, pues protegen la salud mental materna y no perjudican el desarrollo fetal.

“Este resultado tiene un impacto considerable tras numerosos estudios contradictorios y controvertidos”, subrayan.