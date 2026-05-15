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El gobierno de Donald Trump había vinculado el uso de antidepresivos durante el embarazo con un mayor riesgo de autismo.
El gobierno de Donald Trump había vinculado el uso de antidepresivos durante el embarazo con un mayor riesgo de autismo.
/ Daniel Reche/Pixabay
Por Agencia EFE

Los datos actuales no respaldan la existencia de una relación causal entre el uso de casi todos los antidepresivos durante el embarazo y un mayor riesgo de trastornos del desarrollo neurológico en los niños, incluidos el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

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