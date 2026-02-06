Un nuevo experimento cuántico avanza en el reto de comunicaciones digitales ultraseguras

Escuchar
El experimento de comunicación cuántica logró realizarse a una distancia de 100 kilómetros, el doble de anteriores intentos.

Por Agencia EFE

La tecnología denominada “distribución cuántica de claves independiente de los dispositivos”, capaz de generar códigos secretos ultraseguros, es un paso fundamental en el internet cuántico al ofrecer el máximo de seguridad criptográfica. Ahora, un equipo científico logró, por primera vez, implementarla entre dos nodos de átomos separados por 100 kilómetros.

