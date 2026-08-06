Rockstar Games ha anunciado que ofrecerá un nuevo avance extendido de su esperado título Grand Theft Auto VI el próximo jueves 27 de agosto, que se compartirá por primera vez a través de Netflix y más tarde en YouTube, y en el que se espera que se muestren de cerca las opciones de jugabilidad.

Tras publicar su segundo y último trailer el 6 de mayo de 2025 y a la espera de su llegada el 19 de noviembre de este año, los jugadores podrán conocer nuevos detalles de la próxima entrega de la franquicia más de un año después.

Bajo el título ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’ el estudio de videojuegos se apoyará en la plataforma de contenido en ‘streaming’ Netflix como novedad para compartir su tercer trailer extendido sobre la historia del acción y aventura de mundo abierto.

Concretamente, el estreno de este avance tendrá lugar el jueves 27 de agosto a las 15:00 horas ET (14:00 o 2 p.m. hora peruana) en dicha plataforma, y se lanzará seis horas más tarde en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube y en el sitio web de Grand Theft Auto VI, es decir, a las 20:00 horas u 8 p.m.

El estudio no ha dado detalles sobre qué mostrará concretamente en este avance extendido del videojuego, sin embargo, se espera más información sobre las opciones de jugabilidad, además de ampliar datos sobre la ya conocida trama y ubicación del juego.

Con todo, Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S como uno de los juegos más ambiciosos de la historia de Rockstar Games, con un precio de 79,99 dólares, que ya se puede reservar desde el pasado 25 de junio.