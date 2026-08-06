Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Rockstar Games ha anunciado que ofrecerá un nuevo avance extendido de su esperado título Grand Theft Auto VI el próximo jueves 27 de agosto, que se compartirá por primera vez a través de Netflix y más tarde en YouTube, y en el que se espera que se muestren de cerca las opciones de jugabilidad.
TE PUEDE INTERESAR
- Google retira las capacidades de Nano Banana en Google Earth debido a su posible uso para generar imágenes engañosas
- Electronic Arts es adquirida por 55 millones de dólares por consorcio de Arabia Saudí
- Científicos de Corea del Sur crean una cápsula flotante que promete potabilizar el agua en minutos
- ¿Por qué estacionar el carro con las llantas giradas puede ser una mala idea?
- ¿Pueden la inteligencia artificial y la tecnología 3D ayudar a resolver un crimen?