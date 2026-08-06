icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El estudio no ha dado detalles sobre qué mostrará concretamente en este avance extendido del videojuego, sin embargo, se espera más información sobre las opciones de jugabilidad, además de ampliar datos sobre la ya conocida trama y ubicación del juego.
El estudio no ha dado detalles sobre qué mostrará concretamente en este avance extendido del videojuego, sin embargo, se espera más información sobre las opciones de jugabilidad, además de ampliar datos sobre la ya conocida trama y ubicación del juego.
/ ROCKSTAR GAMES
Por Agencia Europa Press

Rockstar Games ha anunciado que ofrecerá un nuevo avance extendido de su esperado título Grand Theft Auto VI el próximo jueves 27 de agosto, que se compartirá por primera vez a través de Netflix y más tarde en YouTube, y en el que se espera que se muestren de cerca las opciones de jugabilidad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.