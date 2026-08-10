icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Algunas plantas como la ampanilla china, que según las autoridades repelen a los moqsuitos pueden verse en el parque Yongdinghe, que se ha convertido, gracias a trampas inteligentes y plantas repelentes como la menta, en el primero "libre de mosquitos" de Pekín, un proyecto piloto con el que las autoridades de la urbe buscan controlar la expansión de estos insectos, cada vez más presentes en el norte de China. (Foto: EFE/ Irene Morante)
Algunas plantas como la ampanilla china, que según las autoridades repelen a los moqsuitos pueden verse en el parque Yongdinghe, que se ha convertido, gracias a trampas inteligentes y plantas repelentes como la menta, en el primero "libre de mosquitos" de Pekín, un proyecto piloto con el que las autoridades de la urbe buscan controlar la expansión de estos insectos, cada vez más presentes en el norte de China. (Foto: EFE/ Irene Morante)
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

El parque Yongdinghe se ha convertido, gracias a trampas inteligentes y plantas repelentes como la menta, en el primero “libre de mosquitos” de Pekín, un proyecto piloto con el que las autoridades de la urbe buscan controlar la expansión de estos insectos, cada vez más presentes en el norte de China.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.