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Resumen

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La máquina "Do Hiemon Box", del tamaño de una cabina telefónica, donde chorros de aire helado mantienen una temperatura de 5 °C (41 °F), se lanzó al mercado este año, pero ya se ha vuelto muy popular en un país que parece estar calentándose inexorablemente. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La máquina "Do Hiemon Box", del tamaño de una cabina telefónica, donde chorros de aire helado mantienen una temperatura de 5 °C (41 °F), se lanzó al mercado este año, pero ya se ha vuelto muy popular en un país que parece estar calentándose inexorablemente. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

Recién llegado a su trabajo en bicicleta, mareado por el sofocante calor del verano japonés, Isao Tabuchi se dirige a la última adquisición de su empresa: un refrigerador para humanos.

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