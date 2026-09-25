Un grupo de investigadores españoles desarrolló un nuevo sistema que permite mejorar el diagnóstico precoz del cáncer mediante el uso de enjambres de nanorobots.

Según informó este jueves la Universidad de las Islas Baleares (UIB)-archipiélago español-, el estudio, publicado en la revista Computers in Biology and Medicine, propone una estrategia innovadora que combina nanosensores y modelos matemáticos para detectar biomarcadores de patologías cancerosas en la sangre, unas sustancias que indican la presencia de una enfermedad.

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El trabajo del grupo de investigación en Modelos Topológicos para el Tratamiento de la Información Borrosa (Motibo), que también forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba), se centra en aprovechar los avances en nanotecnología, que permiten medir con gran precisión la concentración de sustancias químicas en el cuerpo humano.

Los investigadores plantean de forma teórica un sistema en el que un conjunto de nanorobots —pequeños dispositivos a escala nanométrica— circulan por el torrente sanguíneo y detectan la presencia de biomarcadores asociados al cáncer.

La información se transmite a un dispositivo externo, que analiza los datos y apoya el diagnóstico.

El principal resultado del estudio es el desarrollo de un método de decisión más robusto y estable que los modelos previos.

En lugar de basarse en un umbral fijo, el sistema incorpora un algoritmo inspirado en la inteligencia colectiva –similar al comportamiento de enjambres de insectos– que permite interpretar mejor la información que obtienen los nanorobots.

Esto se traduce en mayor capacidad para diferenciar entre situaciones normales y patológicas, incluso en entornos con ruido o variabilidad biológica.

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Por lo que respecta a la metodología, los investigadores han adaptado modelos matemáticos del sistema circulatorio humano desarrollados previamente por otros autores y han simulado el comportamiento de los nanorobots mediante múltiples simulaciones informáticas.

En este modelo, los nanorobots se desplazan por la red de vasos sanguíneos, detectan biomarcadores y acumulan información sobre su presencia.

Posteriormente, un “centro de fusión” procesa los datos utilizando un algoritmo basado en cadenas de Markov para determinar si existen indicios de cáncer.

En definitiva, esta investigación aporta un nuevo enfoque en la lucha contra el cáncer basado en la combinación de nanotecnología y matemáticas.

Aunque se trata todavía de un modelo teórico validado con simulaciones, los resultados muestran el potencial de esta tecnología para mejorar el diagnóstico y avanzar hacia una medicina más precisa y menos invasiva.