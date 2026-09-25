icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con nueva estrategia se podría hacer una detección temprana del cáncer. (Foto: magnific.com)
Con nueva estrategia se podría hacer una detección temprana del cáncer. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Un grupo de investigadores españoles desarrolló un nuevo sistema que permite mejorar el diagnóstico precoz del cáncer mediante el uso de enjambres de nanorobots.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.