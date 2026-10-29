La NASA aclaró que el dispositivo atravesará un proceso de desintegración al contacto con la atmósfera. Algunas de sus partes podría caer a la superficie del planera. (Foto: dominio público)
La NASA aclaró que el dispositivo atravesará un proceso de desintegración al contacto con la atmósfera. Algunas de sus partes podría caer a la superficie del planera. (Foto: dominio público)
/ NASA
Por Redacción EC

Un histórico telescopio espacial de la NASA se prepara para caer a la Tierra después de casi 22 años estudiando las explosiones más poderosas del universo. Se trata del Observatorio Neil Gehrels Swift, cuya misión científica terminó el pasado 20 de octubre debido a la pérdida progresiva de altura. Aunque todavía se desconoce dónde reingresará a la atmósfera, su trayectoria orbital comprende una amplia franja del planeta que incluye prácticamente todo el territorio peruano.

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