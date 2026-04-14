Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen conceptual que ilustra el uso de trasplantes de células madre con la mutación CCR5-delta32, clave en los casos de remisión del VIH.
Imagen conceptual que ilustra el uso de trasplantes de células madre con la mutación CCR5-delta32, clave en los casos de remisión del VIH.
Por Agencia EFE

Un trasplante de células madre con una determinada mutación, en este caso procedente de un hermano, ha logrado la curación de un hombre con VIH, lo que eleva a diez el número de personas en remisión de esa enfermedad desde el ‘paciente de Berlín’ en 2009.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.