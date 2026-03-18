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El Tren de las Auroras Boreales une las estaciones de Narvik con Katterat, en Noruega.
El Tren de las Auroras Boreales une las estaciones de Narvik con Katterat, en Noruega.
/ VISIT NARVIK
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Las auroras boreales son un espectáculo único que dibuja sus colores y sus luces en el cielo ártico, sobre todo durante los meses invernales. El norte de Noruega es uno de los destinos más elegidos para disfrutarlas, porque sus cielos son especialmente despejados y oscuros, sobre todo en Tromsø –conocida como “la Puerta del Ártico”— y las pintorescas islas Lofoten. Desde este invierno se puede recorrer esta región en el nuevo Tren de las Auroras Boreales, que une las estaciones de Narvik con Katterat y propone una aventura en la naturaleza para descubrirlas.

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