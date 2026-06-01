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El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, confirmó en fase 1 que el tratamiento con oncovirus es seguro y muestra resultados prometedores en niños con tumores del tronco cerebral. Imagen creada con IA.
El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, confirmó en fase 1 que el tratamiento con oncovirus es seguro y muestra resultados prometedores en niños con tumores del tronco cerebral. Imagen creada con IA.
Por Redacción EC

Un virus modificado en laboratorio podría convertirse en una nueva herramienta para combatir algunos de los tumores cerebrales infantiles más agresivos. Un ensayo clínico internacional liderado por especialistas del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra busca comprobar si esta estrategia es capaz de generar una respuesta terapéutica en niños y jóvenes con cánceres cerebrales para los que actualmente existen pocas alternativas de tratamiento.

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