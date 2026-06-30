Esta es la imagen de volcán Erebus, el volcán activo más al sur del planeta. (Foto: clarin.com)
Esta es la imagen de volcán Erebus, el volcán activo más al sur del planeta. (Foto: clarin.com)
Por Redacción EC

El planeta sigue teniendo sorpresas, esta vez con un volcan que arroja cristales de oro a la atmósfera. Ubicado nada menos que en la Antártida, en la isla Ross, en el mar de Ross. Allí se eleva el monte Erebus, a unos 1350 kilómetros del Polo Sur geográfico.

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