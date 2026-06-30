El planeta sigue teniendo sorpresas, esta vez con un volcan que arroja cristales de oro a la atmósfera. Ubicado nada menos que en la Antártida, en la isla Ross, en el mar de Ross. Allí se eleva el monte Erebus, a unos 1350 kilómetros del Polo Sur geográfico.

Según investigaciones, es el volcán activo más austral y se ha encontrado partículas microscópicas de oro elemental cristalino.

En su interior se encuentra magma y, según informe del diario Clarín, la incógnita es cómo el oro escapa del magma en primer lugar.

Ya desde 1991 había evidencia. Según Science Alert, el oro puede transportarse en fluidos volcánicos calientes, y probablemente también en gases. Esto se entiende, dado que un volcán es básicamente un agujero en la corteza terrestre y el material fundido procede de las profundidades de la Tierra.

Como el oro no se evapora como el agua, se cree que se transporta en compuestos volátiles que contienen cloro o azufre.

Han pasado más de 30 años y las investigaciones continúan. Según el informe, se han recogido muestras de la nieve que rodea el cráter, de la columna de gas y de la troposfera antártica, todo esto hasta a 1.000 kilómetros del volcán. En todas las muestras se encontraron partículas de oro puro a escala micrométrica.

A pesar de todos estos años, aun no hay respuesta concreta para determinar cómo es que un volcán puede emitir partículas de oro.