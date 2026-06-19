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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A simple vista parece una laptop normal, compacta, sólida, fácil de transportar. Sin embargo, lo que ha hecho Asus con la Asus Zenbook Duo es ampliar las posibilidades de uso gracias a su doble pantalla táctil y teclado desmontable. Si bien es cierto que en el pasado ya se ha visto propuestas similares por parte de la firma tecnológica, lo que encontramos hoy es un equipo que apunta a lo que será la nueva era de la inteligencia artificial (IA).

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