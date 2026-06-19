A simple vista parece una laptop normal, compacta, sólida, fácil de transportar. Sin embargo, lo que ha hecho Asus con la Asus Zenbook Duo es ampliar las posibilidades de uso gracias a su doble pantalla táctil y teclado desmontable. Si bien es cierto que en el pasado ya se ha visto propuestas similares por parte de la firma tecnológica, lo que encontramos hoy es un equipo que apunta a lo que será la nueva era de la inteligencia artificial (IA).

Ya Asus había sorprendido unos años atrás con la Zenbook Pro Duo, que mostraba su primer equipo de doble pantalla con un panel 50% más grande. Este 2026 llegan con una nueva propuesta.

¿Qué es lo que encontramos en este equipo? Lo probé por algunos días y una primera impresión es que se trata de una laptop común, dentro de lo normal, acompañada por un cargador y un lápiz óptico. Además, la caja incluye un estuche para el equipo. La laptop no es muy grande al desplegarla. En realidad, es un dispositivo con pantalla de 14 pulgadas.

Con un peso de 1.65 kg, la Zenbook Duo se siente un tanto robusta, en especial la base donde se encuentra el teclado. Salta a la vista que sea un poco más gruesa de lo esperado, y allí está lo interesante. La razón de esto es porque el teclado se puede desmontar, y debajo se encuentra la segunda pantalla, también de 14 pulgadas. Aquí comienza lo bueno.

La primera impresión de la Zenbook Duo es que se trata de una laptop normal. / Daniel Bedoya Ramos

Tener una pantalla debajo del teclado puede dar un poco de temor, pero la estructura del equipo está basada en Ceraluminum, un material cerámico que se fusiona con aluminio, y es utilizado en los equipos premium, dando durabilidad y sensación de suavidad al tacto. Además tiene certificación militar US MIL-STD 810H, lo que da cierta tranquilidad para usar la laptop.

Por otro lado, el teclado es bastante delgado y resulta increíble que también sea retroiluminado. Se engancha mediante pines a la pantalla secundaria, y también en esa misma posición se recarga.

La Asus Zenbook Duo puede abrirse 180 grados. Se puede notar como sobresale el teclado desmontable. / Daniel Bedoya Ramos

El teclado puede ser separado completamente del equipo, y debajo se encuentra la pantalla secundaria. / Daniel Bedoya Ramos

En cuanto a las pantallas, ambas son OLED con resolución 3K y de 2880 x 1800 pixeles, con tasa de refresco de 144 Hz, brillo de 1,000 nits y con colores validados por Pantone. Además, tiene certificiación Display HDR True Black y garantiza negros ultraprofundos. Además, el equipo tiene un soporte que mantiene elevada las pantallas.

Sobre la conectividad, el Asus Zenbook Duo solo cuenta con un puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A, dos puertos thunderbolt, una entrada HDMI y un conector Jack 3.5mm. Aunque se espera más de esto, también se entiende porque al ser dos pantallas se debe aprovechar al máximo el espacio.

IA, creatividad y multitasking

Tener las dos pantallas desplegadas, con el teclado desmotado a un lado, es asombroso. Pero, y cómo se puede usar este equipo, qué utilidad adicional se le puede dar, en qué mejora mi trabajo. Estas preguntas las tenía presente durante la prueba. No es solo una cuestión de gusto.

Lo primero que viene a la mente es la creatividad, ya seas un diseñador gráfico, editor de video, productor, decorador, dibujante. Tener dos pantallas facilita mucho el trabajo, y un detalle importante es que son dos pantallas táctiles, sí, ambas pantallas. Puedes hacer tus trabajos de edición usando los dedos o, mejor aún, el lápiz óptico con el que viene el equipo.

La calidad de imagen es uno de los puntos a favor de la Asus Zenbook Duo por lo que destaca para laboraes específicas. / Daniel Bedoya Ramos

Y si eres programador, también puedes cambiar de posición las pantallas y ponerlas en forma vertical. Exacto, las pantallas pueden cambiar de posición, de modo que en una pantalla se dedica a escribir código y la otra a visualizar el resultado. O simplemente para disfrutar momentos de ocio. La laptop puede tomar hasta cuatro posiciones diferentes: la posición habitual, pantallas horizontales, verticales y abiertas 180 grados.

Lo interesante es que todas estas actividades se pueden hacer con comodidad gracias a que el Asus Zenbook Duo cuenta con el procesador Intel Core Ultra X9, lo más avanzado de Intel que fue presentado este año, y destaca por su arquitectura de gráficos integrados de nueva generación.

Y en este punto hay que mencionar a la GPU Intel ARC Graphics. Hoy en día el procesamiento gráfico es importante para la inteligencia artificial y el equipo viene con Asus AI, que permite simplificar tareas, impulsar la productividad y la creatividad. Además, integra Copilot+PC, con la que no se depende de la nube para utilizar la inteligencia artificial. Pero para ello se necesita espacio y el Asus Zenbook Duo cuenta con 2TB de almacenamiento y 16 GB de RAM.

Tambien en el gaming y el streaming

Hoy en día el streaming está en tendencia. Si bien es cierto que una transmisión en vivo se puede hacer desde cualquier equipo, incluso un smartphone de gama baja, lo ideal es contar con equipos que puedan garantizar la calidad de imagen, transmisión y, según sea el contenido que se haga, el correcto funcionamiento.

La Asus Zenbook Duo permite realizar varias actividades a la vez gracias a su doble pantalla. / Daniel Bedoya Ramos

La Asus Zenbook Duo cuenta con una cámara frontal FHP de 1080p. En caso de videollamadas, reuniones grupales, puede resultar muy efectiva, incluso para las transmisiones en vivo, y acá es donde podemos ver uno de las actividades favoritas del streaming: el gaming.

Si bien es cierto que no es una laptop gamer, sí puede correr tranquilamente juegos de carreras como Asphalt, juego que demanda potencia en gráficos. Es decir, mientras transmites en vivo, puedes mostrar el desarrollo del juego.

Pero si se quiere algo específico en gaming, Asus también cuenta con un equipo adecuado para esta actividad: el ROG Zephyrus Duo, más robusto, con pantallas más grandes, pero eso ya es para otra reseña. Ambos equipos ya están disponibles en el Perú y, por lo que se conoce, la Asus Zenbook Duo se puede encontrar en la web de Asus Perú a un precio de S/ 12,599.