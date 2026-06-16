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Investigadores han encontrado que la ausencia de la proteína SIRT7 altera la regulación genómica, daña el ADN y tiene consecuencias más graves en mujeres que en hombres, lo que puede contribuir a comprender las diferencias biológicas entre sexos y avanzar en la investigación de los cánceres hematológicos.
Investigadores han encontrado que la ausencia de la proteína SIRT7 altera la regulación genómica, daña el ADN y tiene consecuencias más graves en mujeres que en hombres, lo que puede contribuir a comprender las diferencias biológicas entre sexos y avanzar en la investigación de los cánceres hematológicos.
/ Davi Peixoto/Pixabay
Por Agencia EFE

La proteína SIRT7, implicada en la respuesta celular al estrés y el envejecimiento, ha sido identificada como pieza clave para profundizar en el conocimiento de las diferencias en la salud y el envejecimiento de hombres y mujeres.

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