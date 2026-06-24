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Resumen

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De acuerdo con sus cálculos, el cuerpo rocoso se situará a unos 2,56 millones de kilómetros del planeta, es decir, aproximadamente 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.
De acuerdo con sus cálculos, el cuerpo rocoso se situará a unos 2,56 millones de kilómetros del planeta, es decir, aproximadamente 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Un asteroide de varios cientos de metros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo sábado con una posibilidad de impacto nula, según informó este miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA).

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