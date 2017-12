Unboxing y primeras impresiones: Rayler, el tigre juguetón [VIDEO]

Su nombre es Rayler, el tigre juguetón. Es un juguete interactivo, pensado para niñas y niños desde los cuatro años en adelante. Sin dudas, una excelente alternativa si estás pensando en un regalo superchévere por Navidad.











No hay mucha ciencia en la caja: solo viene Rayler y un pollo de hule, que es su juguete y con el que el tigre podrá interactuar también. Ojo: requiere cuatro pilas tamaño C. Pueden resultar un poco complicadas de conseguir. Más allá de eso, no hay ninguna otra dificultad.



Luego de encender el juguete, este empezará a gruñir y a emitir sonidos, al mismo tiempo que empezará a moverse sobre su sitio. Cuenta con sensores en la cabeza, junto a las orejas, en el lomo y cerca a la cola. Cada vez que estos se presionen, generarán una reacción diferente en Rayler.



Otra cosa muy interesante es que cuando el usuario hable o emita un ruido fuerte, el tigre reaccionará con un gruñido. Esto, gracias a un micrófono que tiene en la parte superior del hocico. Aunque podríamos jugar a que reacciona cuando lo llamamos por su nombre, en realidad Rayler reacciona ante cualquier sonido.



Al mismo estilo que los Furbys, Rayler se aburre y se queda dormido si es que no interactúa con alguien en una determinada cantidad de tiempo. Para despertarlo hay que acariciarlo varias veces o intentar abrirle la boca. Lo único malo es que cuando se queda dormido, sigue parado en cuatro patas y con los ojos abiertos.



Más allá de todo esto, Rayler, el tigre juguetón de Hasbro es un juguete interactivo muy interesante, pensado sobre todo para los más pequeños de la casa. Es muy bonito, muy vistoso y llamativo. Aunque su precio de lista es elevado, por Navidad ha sido rebajado severamente, llegando a estar hasta 200 soles por debajo de su precio.