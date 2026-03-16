Una investigación ha revelado que una parte de los auriculares que se venden en el mercado europeo están fabricados con materiales nocivos para la salud, como el bisfenol A (BPA), que interfieren con el sistema endocrino, aunque cada vez más lo fabricantes priorizan los materiales menos toxicos en las partes que entran en contacto con la piel.

Los auriculares, independientemente de su formato, se han convertido en un accesorio de uso cotidiano tanto para el trabajo como para el ocio, y en su fabricación se utiliza una amplia variedad de plásticos, cada uno de ellos con sus propios aditivos, que pueden introducir sustancias químicas disruptoras endocrinas, vinculadas a problemas de fertilidad y obesidad.

El análisis de 180 materiales en 81 modelos de auriculares comercializados en la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Austria ha revelado que todos ellos contienen sustancias peligrosas, como bisfenoles, ftalatos y retardantes de llama, en las partes plásticas tanto rígidas como flexibles.

El bisfenol A está presentes en 177 de los 180 materiales analizados, pese a ser uno de los disruptores endocrinos más documentos, mientras que Bisphenol S (BPS), ampliamente usado como su sustituto, se encontró en 137 muestras.

Según el análisis, los niveles de concentración encontrados, de 351 mg/kg, eran muy superiores al límite del 10 mg/kg establecido por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

En torno al 60 por ciento de las muestras contenía trazas de ftalatos clasificados como “carcinogénico, mutagénico o reprotóxico”, aunque en concentraciones bajas. También se encontraron niveles bajos (45 mg/kg) de parafinas cloradas de cadena corta y media, que se usan como retardantes de llama, plastificantes y lubricantes industriales.

También se detectaron retardantes de llama halogenados, organofosforados, concentraciones de trifenilfosfato y resorcinol bis (difenilfosfato), usado como sustituto de trifenilfosfato.

Esta investigación, realizada en el marco de la iniciativa ‘ToxFree LIFE for All’ (‘Vida libre de tóxicos para todos’), señala que, en líneas generales, y los niveles detectados de estos materiales son bajos, y no presentan un peligro inminente.

Aun así, alertan del riesgo que supone la exposición continua a largo plazo, sobre todo las partes que están en contacto con la piel y en momentos en los que las personas sudan, como la actividad física.

También indican que los fabricantes están priorizando los componentes libres de tóxicos o con concentraciones más bajas en los materiales blandos, como las almohadillas y las tapas de silicona, que son las que están en contacto directo con la piel, mientras que las peores evaluaciones las obtuvieron las partes rígidas que componen la estructura de los auriculares.

Los cables, por su parte, se encuentran en una posición intermedia. Según el análisis, “si bien muy pocos excedían los límites legales, una parte notable contenía niveles moderados de parafinas cloradas y ftalatos utilizados como plastificantes del PVC”.

El análisis abarca 81 modelos de auriculares dirigidos a niños, adolescentes y adultos, de fabricantes como Sony, JBL, Apple, Samsung, Marshall, Skullcandy, Bose y Fesh’n rebel, entre otros. Inlcuyen modelos de gamas altas, bajas y medidas, incluso algunos sin marca reconocida vendidos en mercados como Temu y Shein, que son, además, los que mostraron mayor toxicidad.

Con este análisis, ‘ToxFree LIFE for All’ también insta a los responsables políticos europeos a “abandonar el lento enfoque de ‘sustancia por sustancia’ y adoptar restricciones basadas en grupos para los retardantes de llama y los bisfenoles”, como exponen en el comunicado compartido por Arnika, una de las organizaciones impulsoras.

La experta en química de Arnika Karolina Brabcová incluso afirmó que “el compromiso de la Estrategia de Sustancias Químicas para la Sostenibilidad, adoptada en 2021, debe cumplirse cuanto antes, dados los recientes hallazgos de la campaña de muestreo”.