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Materiales utilizados en la fabricación de auriculares pueden introducir sustancias químicas disruptoras endocrinas, vinculadas a problemas de fertilidad y obesidad.
Materiales utilizados en la fabricación de auriculares pueden introducir sustancias químicas disruptoras endocrinas, vinculadas a problemas de fertilidad y obesidad.
/ Pixabay
Por Agencia Europa Press

Una investigación ha revelado que una parte de los auriculares que se venden en el mercado europeo están fabricados con materiales nocivos para la salud, como el bisfenol A (BPA), que interfieren con el sistema endocrino, aunque cada vez más lo fabricantes priorizan los materiales menos toxicos en las partes que entran en contacto con la piel.

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