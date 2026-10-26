Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple.
Imagen de una unidad defectuosa del iPhone Duo de Apple.
/ APPLE
Por Agencia Europa Press

Usuarios de los nuevos iPhone Duo están experimentando problemas con la bisagra del teléfono plegable. Aseguran que están causando grietas en la pantalla tras oírse un crujido justo cuando estaban abriendo el nuevo dispositivo de Apple.