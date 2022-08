Los usuarios no serán culpables de los accidentes mientras se encuentre en un vehículo autónomos en Reino Unido. Siempre y cuando el conductor no esté al mando del auto, los fabricantes serán quienes enfrenten los cargos de estas emergencias.

“Los fabricantes que operan vehículos autónomos en el Reino Unido serán responsables de las acciones de un vehículo cuando esté en modo autónomo, según la nueva hoja de ruta del país para lograr un despliegue generalizado de vehículos autónomos para 2025″, recoge TechCrunch.

Si el conductor no está al mando del vehículo en ese momento, la empresa fabricante será la responsable. “La hoja de ruta establece que la nueva legislación se basará en las leyes existentes y establecerá que los fabricantes son responsables de las acciones de los vehículos autónomos, ’lo que significa que un conductor humano no sería responsable de los incidentes relacionados con la conducción mientras el vehículo tiene el control de la conducción’”, agrega.

El cambio podría generar que otros países imiten esta forma de actuar de la autoridades. “Esta distinción podría sentar un precedente a nivel mundial, donde la responsabilidad en el caso de accidentes de vehículos autónomos aún puede ser algo así como un área gris”, asegura el medio.

Actualmente, los usuarios de vehículos autónomos son los que cargan con la responsabilidad durante los accidentes, pese a que no estaban conduciendo el carro en esos momentos. “Cuando un vehículo de prueba autónomo de Uber mató a un peatón en 2017, el operador de seguridad humana en el vehículo fue acusado de homicidio negligente con un instrumento peligroso. Uber no enfrentó cargos. Y después de un accidente mortal en 2019 que involucró a un vehículo Tesla que operaba en piloto automático, el conductor, no Tesla, fue acusado de dos delitos graves de homicidio vehicular con negligencia grave”, afirma el portal estadounidense.

El gobierno británico realizará busca que estos vehículos sean lo más seguros posibles, al “incentivar” a los fabricantes a entregar un producto de calidad. “Mientras el país se prepara para redactar nuevas leyes con respecto a los vehículos autónomos, Gran Bretaña abrió un período de consulta sobre una ‘ambición de seguridad’ para que los vehículos autónomos sean tan seguros como un conductor humano. Los resultados de la consulta ayudarían a formar los estándares para operar vehículos autónomos en la vía pública, así como posibles sanciones si no se cumplen esos estándares”, concluye.