El video de un accidente fatal con un carro autónomo en un suburbio de Phoenix, Estados Unidos, muestra a una ciclista saliendo a la calle desde una zona oscura momentos antes de que la atropellara una camioneta SUV de Uber el domingo 18 de marzo por la noche.

Los faros de la SUV solo iluminaron a Elaine Herzberg uno o dos segundos antes del impacto, lo que generó preguntas acerca de si el vehículo podría haber frenado a tiempo.

El choque en Tempe fue el primer accidente fatal de un vehículo totalmente autónomo. El Volvo estaba en piloto automático aunque con un conductor humano de reserva al volante cuando atropelló a Herzberg, de 49 años, según la policía.

En el video, el conductor de reserva mira hacia abajo hasta segundos antes del choque. El conductor levanta la vista y parece sobresaltado en el último segundo.



(Advertencia: El siguiente video puede resultar perturbador)

La jefa de policía de Tempe, Sylvia Moir, dijo al diario "San Francisco Chronicle" que probablemente no se encontrarían fallas en la camioneta.

--- Opinión de expertos ---



Sin embargo, dos expertos que vieron el video dijeron a The Associated Press que el radar y los sensores del vehículo deberían haber captado a Herzberg y su bicicleta con tiempo suficiente para frenar.



“La víctima no salió de la nada. Sale de una calle oscura, pero es una calle ancha, de modo que Lidar (un sistema láser) y el radar deberían haberla detectado y clasificado” como ser humano, dijo el profesor de Derecho Bryant Walker Smith, de la Universidad de Carolina del Sur, estudioso de los vehículos autónomos.



Smith dijo que si bien el video no muestra el cuadro completo, “esto es un fuerte indicio de los múltiples defectos de Uber y su sistema automático así como del conductor de seguridad”.



Sam Abuelsmaid, un analista de Navigant Research que también estudia los vehículos autónomos, dijo que los sistemas de láser y radar tienen mejor visión que los humanos y las cámaras en la oscuridad y que Herzberg estaba dentro de su alcance.



“Sin la menor duda debió haberla captado... Por lo que veo en el video, realmente parece que la culpa es del auto, no de la peatón”, dijo.



Por lo visto en el video, dijo Smith, el conductor de Uber parece confiar demasiado en el sistema autónomo, ya que no mira la calle.



“Evidentemente, el conductor de seguridad confía en que el auto se maneja solo. Es el viejo dicho de que si todos son responsables, nadie es responsable”, dijo Smith.



“Es un caso en el que sucedió lo que estos sistemas, si se los usa de manera responsable, deben impedir”, agregó.



Fuente: AP

Síguenos en Twitter: